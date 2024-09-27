Konutta maliyet oyunu: 7 milyon liralık evin betonu sadece 100 bin TL

Geçtiğimiz dönem talebin artmasıyla birlikte bir anda şişirilen konut fiyatları ve bu konudaki ilanlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler piyasayı düzenlemeye devam ediyor. Balon önlenince konutta fiyatlarda bir düşüş de yaşandı. Ancak hâlâ bir konutun karşılığının bugünkü fiyatlar olup olmadığı tartışılıyor.

Özellikle maliyetlerin şişirildiği ve fahiş fiyatlar ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu konuda özellikle beton üreticilerinden ilginç bir iddia da geldi. 6-7 milyon TL'ye satılan 3+1 dairede betonun maliyetinin iyi bir televizyon parası kadar olduğunu ifade eden Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, "3+1 dairede toplam maliyetin içerisinde betonun maliyeti iyi bir televizyon maliyetidir. 2 bin-2 bin 500 doları geçmez. Müteahhidin size 6-7 milyon TL'ye sattığı dairede maksimum 3 bin dolarlık maliyet var.

Yani 100 bin lira mı seni feryat ettiriyor? Betoncu fahiş fiyatla iş yapsın demiyorum. Ama böyle bir şey olmadı" dedi. Sektör temsilcileri ise betonun inşaat maliyetinde önemli bir yer tuttuğunu, dolayısıyla çok yüksek maliyetleri olmadığını belirtiyor. İnşaatçılar, "Ancak evin maliyetine tek başına beton olarak bakmamak lazım. Fakat çok ucuza mal edilen malzeme ve işçiliklerin çok fahiş fiyatlarla konuta eklendiğini de görüyoruz. Bugün onlarca milyon lira fiyat biçilen çoğu konutun maliyeti çok düşük rakamlar" diyor.

DEMİR HESABI DA BELLİ

Sektör temsilcileri, 100 metrekare bir konut inşaatı için harcanacak demir miktarının da 5-8 ton arasında olduğunu belirtiyor. Piyasada ise ortalama demirin tonu 25 bin TL civarında. 8 ton demir bile kullanılsa harcanacak para 200 bin TL'yi geçmiyor.



MÜSTAKİL EVE 5 KAT FİYAT

Yüksek apartmanlarda çoklu üretim maliyetleri daha da aşağıya çekiyor. Müstakil 100 metrekare bir ev düşünüldüğünde kaba inşaat maliyeti 700 bin TL'yi buluyor. İnce işçilik, işçi ve sigorta bedelleri, basit şekilde yapılmış bir peyzaj için de yaklaşık 600 bin TL harcanıyor. Bütün gider kalemlerini topladığımızda 2024 fiyatlarıyla 100 metrekare bir evin 1 milyon 500 bin TL'ye mal olacağını söylemek mümkün. Arsa ile birlikte evin 2 milyon lira olduğunu düşünürseniz bugün bu tür bir ev 10 milyon TL'den aşağıya satılmıyor.