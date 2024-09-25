U.S. Polo Assn. ile şehre dönüş zamanı!

Sonbaharın Renk Paleti ile Back To City kombin önerileri, mavi ve lila tonlarıyla şehir şıklığını öne çıkarıyor.







Jakarlı crop ceketler, çıkarılabilen kapüşonlu blazer ceketler ve triko kazaklar, sonbaharın enerjisini ve şehir hayatının ritmini yansıtan anahtar parçalar arasında yer alıyor.







Şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren bu tasarımlar, şehirde hem şıklığından ödün vermeyen hem de rahatlığı arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.





Denim ile zamansız stili yakalayan koleksiyonunun öne çıkan parçalarından biri olan çıtçıt detaylı gömlekler, denim kategorisinde vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Denim kumaşın zamansızlığı, koleksiyonun dinamik ve modern yapısıyla buluşarak şehir sokaklarında hem klasik hem de rahat bir tarz sunuyor.





Fonksiyonel ve şık dış giyim çıkarılabilen kapüşonlu blazer ceketler, değişken hava koşullarına uyum sağlarken, simli dokulu jakarlı