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Piyasa toz duman! Altın rekor kırdı! İslam Memiş ilk kez bu rakamı verdi

Altın piyasalarında bu hafta hareketlilik doruk noktasına ulaştı. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcılar gözlerini yeni tahminlere çevirmiş durumda. Ons altın ise tarihte ilk kez 2.670 doları aşarak rekor tazeledi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 09:24 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 09:24
Piyasa toz duman! Altın rekor kırdı! İslam Memiş ilk kez bu rakamı verdi

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ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları, altın fiyatlarının seyrinde önemli bir rol oynuyor. Son yapılan faiz indirimi sonrası, yatırımcılar daha fazla faiz indirimi geleceğine inanıyor. Bu durum, altına olan talebi artırırken, aynı zamanda doların değer kaybetmesine yol açtı. Doların zayıflaması, altını diğer yatırım araçlarına göre daha cazip hale getiriyor.

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Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki açıklamaları da yakından takip ediliyor. Eğer Powell, genişlemeci para politikasına devam edileceğine dair sinyaller verirse, altın fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. 2025 yılına kadar faiz indirimlerinin devam etmesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdüreceği tahminlerini güçlendiriyor.

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Çin'in Ekonomik Adımları Altın Talebini Destekliyor

Altın fiyatlarındaki bu yükselişe katkı sağlayan bir diğer faktör ise Çin'in aldığı ekonomik önlemler. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon riskini önlemek için büyük bir teşvik paketi açıkladı. Bu teşvik paketi, Çin ekonomisini desteklerken aynı zamanda altına olan talebi de artırdı. Çin'in teşvik hamleleri, hem hisse senetlerine hem de gayrimenkul piyasasına olumlu yansıdı. Ancak, yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altının cazibesi daha da arttı.

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Altın Fiyatları İçin İki Farklı Senaryo

Uzmanlar, altın fiyatlarında iki farklı senaryo üzerinde duruyor. İlk senaryoda, küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden yavaş olması ve enflasyon riskinin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünülüyor. Jeopolitik riskler ve arz-talep dengesizliği de bu senaryoyu destekleyen unsurlar arasında.

İkinci senaryoda ise, dünya ekonomisinin hızla toparlanması durumunda altına olan talebin azalabileceği belirtiliyor. Bu durumda, yatırımcılar riskli varlıklara yönelebilir ve altın fiyatlarında bir düzeltme yaşanabilir. Ancak, enflasyonist baskılar ve jeopolitik risklerin sürmesi, altının güvenli liman statüsünü koruyarak fiyatların yüksek kalmasını sağlayabilir.

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Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş: "4500 Lira Seviyesi Gelebilir"

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, yatırımcıları uyararak, ellerindeki altınları satmak için acele etmemelerini tavsiye etti. Memiş'e göre, yılın son çeyreğinde altın ve gümüş fiyatlarında her ay yeni rekorlar görebiliriz. Memiş, gram altının 2025 yılına kadar 4000 - 4500 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

Ayrıca, doların daha fazla değer kaybetmesi halinde, gram altının 3000 lira seviyesini aşabileceğini vurgulayan Memiş, kısa vadede altın fiyatlarının güçlü kalacağını öngördü.

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25 Eylül 2024: Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Altın piyasasındaki rekorlar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 25 Eylül Çarşamba itibarıyla altının ons fiyatı, 2.670,52 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini görmüş durumda. Türkiye'de ise gram altın 2.930 liraya yükselirken, çeyrek altın fiyatı 5000 lirayı aştı ve 5.022 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altını ise 20.442 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişi yakından takip ederken, uzmanların geleceğe yönelik tahminleri de altın piyasasındaki beklentileri şekillendiriyor.

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Derleme: takvim.com.tr

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