Piyasa toz duman! Altın rekor kırdı! İslam Memiş ilk kez bu rakamı verdi

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Altın Fiyatları İçin İki Farklı Senaryo

Uzmanlar, altın fiyatlarında iki farklı senaryo üzerinde duruyor. İlk senaryoda, küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden yavaş olması ve enflasyon riskinin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünülüyor. Jeopolitik riskler ve arz-talep dengesizliği de bu senaryoyu destekleyen unsurlar arasında.

İkinci senaryoda ise, dünya ekonomisinin hızla toparlanması durumunda altına olan talebin azalabileceği belirtiliyor. Bu durumda, yatırımcılar riskli varlıklara yönelebilir ve altın fiyatlarında bir düzeltme yaşanabilir. Ancak, enflasyonist baskılar ve jeopolitik risklerin sürmesi, altının güvenli liman statüsünü koruyarak fiyatların yüksek kalmasını sağlayabilir.