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Cacharel Sonbahar Kış 24-25 Koleksiyonu: Doğadan gelen yeni lüks

Cacharel, “Doğadan Gelen Yeni Lüks” vizyonundan aldığı ilhamla hazırladığı 2024/2025 Sonbahar & Kış koleksiyonunda; tabiatın dingin atmosferinden, soğuk mevsimlerin kalpleri ısıtan sıcak renklerinden ve pozitif enerjisinden yola çıkarak tasarımlarını şekillendiriyor.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:47
Cacharel Sonbahar Kış 24-25 Koleksiyonu: Doğadan gelen yeni lüks

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Cacharel, "Doğadan Gelen Yeni Lüks" vizyonundan aldığı ilhamla 2024/2025 Sonbahar & Kış koleksiyonunu hazırladı.

Natürel yaşamın içindeki saf ve zarif hatlarla hayat bulan koleksiyonda, gerçek inci kabuklarından elde edilen sedef düğmelerden, Ekvator'da yetişen palmiye ağacı çekirdeğiyle üretilen korozo düğmelere kadar, her bir parçasında yeni bir lüks deneyimini yaşatacak çok özel tasarımlar yer alıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle Cacharel, koleksiyonunda incelikli tasarım ve konforu buluşturarak centilmenler için natürel lüksün hâkim olduğu özel bir dünyanın kapılarını aralıyor. Kreasyonun birbiriyle dengeli bir uyum içinde var olan detayları, doğayı modelleyen renk paletiyle kendini tanımlıyor.

DOĞANIN HAYRANLIK UYANDIRAN YÜZÜ
Doğanın eşsiz ve şifa veren döngüsü içinde Cacharel; özel dokularını, soft ve sıcak renk tonlarıyla harmanlayarak hayat geçirdiği tüm yenilikleri, koleksiyonun ruhuna bir terzi titizliğiyle işliyor. Sadeliğin göz alıcı etkisindeki detaylar her bir parçada kendini ele verirken; renk paletindeki lacivert ve camel tonlarıyla bütünleşen bej ve hâkîler çarpıcı bir farkındalık oluşturuyor. Mevsime özel renklerden Nepirte yeşili (yeşim taşı), buz mavisi, sıcak kayısı ve zümrüt tonları ise soğuk mevsimlerin aksine taze bir yenilenme arayanlar için yeni bir soluk niteliğinde.

DETAYLARDA YENİ BİR LÜKS
Centilmenlerin her anında özel ve kendini daha rahat hissetmesi için inovatif çözümler sunan yeni tasarımlarıyla Cacharel, akıllı ve teknolojik yaklaşımlarını dış giyim koleksiyonuna da taşıyor. En kaliteli yün olma özelliğini taşıyan alpaka kabanlarla gerçek deri malzemeden üretilen montlar, koleksiyonun en sevilen parçaları.

Hem casual hem de klasik tercihler için tasarlanan koleksiyon, soğuk havalar için fonksiyonel ve oldukça zevk sahibi parçalar sunuyor. Yeni dünyanın vazgeçilmezi denim, soğuyan mevsimlerin öncüsü chino pantolon ve trikolar, işlevselliği ve teknik özellikleriyle günün her saatine uygun hareket alanına sahip.

EŞSİZ ÖZGÜRLÜK DENEYİMİ: MİX & MATCH
Estetiğin ve teknolojinin gücüyle hazırlanan yeni koleksiyonda, minimalist yaklaşımlar sunan Mix & Match parçalar, her sezonda kendini yeniliyor. Kumaş, tasarım ve renk bütünlüğü ile farklı beden ve desenlerdeki ceket-pantolonların birlikte tercih edilmesine olanak sağlayan Mix & Match takım elbiseler, çok yönlü tercihler için ideal. Koleksiyonda yer alan baskın klasik formların yanı sıra ipli jogger pantolonlar günün her saatinde ve alanında kendine yer buluyor. Esnek dokusuyla yüksek rahatlık, canlı renkleri ve yıkama efektli alternatifleriyle birbirinden farklı stillere kolayca uyum sağlayan sportif denim pantolonlar ise yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

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