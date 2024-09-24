Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray'ın sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılması, borsada da etkisini gösterdi. Halka açık olan iki takımın hisseleri, derbinin sonucundan etkilendi. Haftanın ilk seansının açılışında Fenerbahçe hisseleri, yüzde 9.57'lik düşüşle 120 liraya geriledi. Hisseler günü de yüzde 9.27 kayıpla 120,4 liradan tamamladı. Derbiyi kazanan Galatasaray'ın hisseleri ise açılışta yüzde 6.57'lik yükselişle 7.62 lirayı buldu. Artış gün içinde de devam etti. Hisse fiyatları gün içinde yüzde 9.8 artışla 7.85 liraya kadar yükseldi. Hisseler günü 7.69 artışla 7.70 liradan tamamladı.

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