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Fenerbahçe borsada da kaybetti

Hafta sonunda oynanan derbinin sonucu takımların hisselerine yansıdı. Borsada Fenerbahçe’nin hisseleri düşerken, Galatasaray hisseleri tırmandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Fenerbahçe borsada da kaybetti

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray'ın sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılması, borsada da etkisini gösterdi. Halka açık olan iki takımın hisseleri, derbinin sonucundan etkilendi. Haftanın ilk seansının açılışında Fenerbahçe hisseleri, yüzde 9.57'lik düşüşle 120 liraya geriledi. Hisseler günü de yüzde 9.27 kayıpla 120,4 liradan tamamladı. Derbiyi kazanan Galatasaray'ın hisseleri ise açılışta yüzde 6.57'lik yükselişle 7.62 lirayı buldu. Artış gün içinde de devam etti. Hisse fiyatları gün içinde yüzde 9.8 artışla 7.85 liraya kadar yükseldi. Hisseler günü 7.69 artışla 7.70 liradan tamamladı.

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