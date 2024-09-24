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Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün kaç TL? (24 Eylül güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacak olanlar ve yatırımcılar, piyasadaki hareketlilik nedeniyle güncel altın fiyatlarını merakla takip ediyor. 24 Eylül 2024 tarihi itibarıyla çeyrek altın, gram altın, ons altın ve yarım altın fiyatlarında son durum nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:32 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:32
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün kaç TL? 24 Eylül güncel altın satış fiyatları

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Altın piyasası, yatırımcılar için her zaman güvenli liman olarak görülüyor. Ancak piyasadaki hızlı değişimler nedeniyle, güncel bilgileri takip etmek ve bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Eylül 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram Altın Fiyatları

Altın piyasasının en çok takip edilen birimlerinden olan gram altın, güne 2.886,47 TL alış ve 2.886,88 TL satış fiyatlarıyla başladı. Gram altındaki hafif yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer altın türü olan çeyrek altın ise 4.800,00 TL alış ve 4.846,00 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Düğün sezonunun da etkisiyle çeyrek altına olan talep artıyor.

Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın, altın yatırımcılarının gözdesi olmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla yarım altın 9.573,00 TL alış ve 9.688,00 TL satış fiyatlarından alıcı buluyor.

Ons Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda belirleyici olan ons altın fiyatı, 2.628,34 dolar alış ve 2.628,84 dolar satış seviyelerinde seyrediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Diğer Altın Türleri ve Fiyatları

Cumhuriyet Altını: 19.145,00 TL alış, 19.309,00 TL satış

22 Ayar Bilezik: 2.681,97 TL alış, 2.703,76 TL satış

Reşat Altını: 19.177,47 TL alış, 19.341,95 TL satış

Tam Altın: 18.912,48 TL alış, 19.289,57 TL satış

Dolar/TL bugün kaç para? 24 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatlarıDolar/TL bugün kaç para? 24 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları
Dolar/TL bugün kaç para? (24 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)

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