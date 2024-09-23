Migros’tan “hepimize iyi gelecek” yeni reklam filmi: "Migros ile iyisin"

Migros, yeni imaj iletişiminde "Migros ile İyisin" şarkısını dillere dolayacak bir reklam filmine imza attı. "Hepimize İyi Gelecek" mottosuyla hazırlanan reklam filmi, çalışanından müşterisine, çiftçisinden tedarikçisine, Migros'un çepeçevre dokunduğu herkese sesleniyor.

Migros, dokunduğu paydaşlarıyla çok büyük bir ekosistem yaratıyor

Kurulduğu günden bu yana dokunduğu paydaşlarıyla çok büyük bir ekosistem yaratan Migros, Odağına her zaman müşteri memnuniyetini alarak, sunduğu geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat politikası ve güçlü kampanyalarıyla her alışverişte müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

75 bin çalışanıyla Türkiye'ye hizmet eden Migros, 23.500 iş ortağıyla sürdürülebilir ve güçlü bir iş birliği modeli geliştiriyor. Uzun yıllardır yerli üreticilere sağladığı desteklerle, Türkiye'nin dört bir yanında tarıma ve yerel ekonomiye katkı sağlarken, iş ortaklarına da büyüme imkânı tanıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla hem doğaya hem de üreticiye iyi gelen bir anlayışla çalışıyor. Yerli üretimi destekleyen projeler, çevre dostu uygulamalar ve doğal kaynakların korunmasına yönelik adımlarla ekonomiye, tarıma ve istihdama sağladığı katkıyı her geçen gün artırıyor.

Sinem Serdar: "Migros'un dokunduğu herkes üzerinde güçlü pozitif etkisi var"

Yeni iletişim çalışmalarında Migros'un dokunduğu herkes üzerindeki güçlü pozitif etkisini vurguladıklarını belirten Migros Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, "Kampanyamızda, tüm Türkiye'ye iyi gelen Migros'un resmini çizdik. Sosyal ve ekonomik etkimizin ne kadar güçlü olduğunu anlattık. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için iyisini, ucuzunu her zaman Migros çatısı altında bulacaklarını, alışveriş yaptıkça kazanacaklarını bir kez daha dile getirdik. Aynı zamanda Migros olarak çiftçimizin emeğinin değerini bilip taze ürünleri özenle sunduğumuzun, Türkiye'nin en geniş balık ağını örerek memleketin dört bir yanında taze balık ulaştırdığımızın altını çizdik. Kısacası müşterimizden çalışanımıza, çiftçilerimizden balıkçılarımıza tüm iş ortaklarımıza ve tam 70 yıldır tüm Türkiye'ye iyi gelmek için çalışan bir marka olduğumuzu 'Migros ile İyisin' diyerek akıllarda kalacak şarkımızla anlatıyoruz" dedi.

REKLAM FİLMİ KÜNYESİ

Marka: Migros

Kreatif Ajans: MullenLowe Istanbul

Medya Ajansı: Mindshare

Dijital Reklam Ajansı: SEM

Migros

Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü: Sinem Serdar

Marka Yönetimi: Çaçan Yıldırım, Başak Kocatepe Yardımcı, Ece Yılmaz

Medya ve Sosyal Medya İletişim Kanalları Yönetimi: Gözde Karasu Öztamur, Meltem Taşpınar, Ata Savut, Merve Ecem Nalbant, Şeyma Özdemir

MullenLowe Istanbul

Yönetici Kreatif Direktör: O. Nadir Aydın

Kreatif Ekip Lideri: Kerem Çeteci

Art Direktör: Selin Sürğit, Tuğba Tokdemir, Zeynep Yıldız,

Beyza Keçecioğlu

Metin Yazarı: Cüneyt Kılıç, Melda Düzgün, Umut Oğuzlar,

Bengü Turna,

Grafiker: Ertunç Gün, Yasin Balta, Mehmet Hasılcıoğulları, Başar Sevinç

Müşteri İlişkileri: Ceyda Coşkun Ayanoğlu, Merve Günay Goldenberg, Gizem Dörtler Kosova, Ceren Gündoğdu, Meltem Tepebaş, Irmak Akgürle

Dijital Ekip: Ceren Kaplan, Berç Çankar, Güliz Tipi, Hande Kanmaz

Strateji Planlama Ekibi: Yusuf Muslubaş, Alper Çetik

Ajans Prodüktörleri: Tuğrul Karadeniz, Emirhan Akıncı

Yönetmen: Brutalism

Prodüksiyon Şirketi: LAB34

Müzik: 25m2

Mindshare:

Yönetim Ekibi: Gülden Özyol, Uğur Yıldırım, Gamze Yıldız, Ceren Engin, Yağmur Demir, Emine Kara, Ali Doğan, Kubilay Cevdet Şişman, Kader Estelik

Açıkhava Ekibi: Esra Balaban, Gözde Benli

SEM:

Müşteri Deneyim Direktörü: Oğuz Kansoy, Ertunç Ergenç

Müşteri İlişkileri: Ecem Malgaç, Nilüfer Aral, Çağdaş Çetin, Cem Altıntaş, Sema Nur Solak, Tuğçe Kaya, Erim Birol, Tuğkan Kaya, Çisem Bilgiç