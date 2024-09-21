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KİT yönetıcisi hesap verecek

AK Parti, birçok alanda faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) "karlı, rekabetçi ve şeffaf" bir yapıya kavuşturulması için hazırladığı yasa teklifinde sona geldi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
KİT yönetıcisi hesap verecek

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AK Parti, birçok alanda faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) "karlı, rekabetçi ve şeffaf" bir yapıya kavuşturulması için hazırladığı yasa teklifinde sona geldi. Teklif ile KİT yönetimleri profesyonelleşecek ve yöneticilerinden hesap sorulabilecek. Böylece kamuoyunda sık sık tartışmaları neden olan bazı kurumların sürekli zarar etmesine son verilecek. Bu kapsamda KİT yöneticilerinin hesap vermesinin önü açılacak. Düzenleme ile birlikte KİT'lerin yurt içinde ve yurt dışında daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, kendi alanında tanınan markalar haline gelmesi sağlanacak. Sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak.
Zübeyde YALÇIN

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