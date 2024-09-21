Değeri düşünce CEO gitti

Spor giyiminde dünya devleri arasında yer alan Nike, şirketin CEO'su John Donahoe'nin görevinden ayrılacağını duyurdu. Nike'ın CEO'luk koltuğuna ise şirketin deneyimli ismi Elliott Hill'in emeklilikten dönerek geçeceği açıklandı. John Donahoe, Nike'ın satışları artırmakla görevlendirilmişti. Ancak geçen zaman içerisinde sonuçlar istenildiği gibi olmadı. Şirket, 1.500'den fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Hisseleri bu yıl yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. Satışlar yüzde 10 düştü. Sonuçta CEO değiştirildi.

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