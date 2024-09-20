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Türkiye'ye 740 gemiyle 1.2 milyon turist geldi

Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkiye'ye, Ağustos'ta 176 gemiyle 306 bin 100, Ocak-Ağustos döneminde 749 gemiyle 1 milyon 196 bin 229 turist geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Türkiye’ye 740 gemiyle 1.2 milyon turist geldi

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Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkiye'ye, Ağustos'ta 176 gemiyle 306 bin 100, Ocak-Ağustos döneminde 749 gemiyle 1 milyon 196 bin 229 turist geldi. En fazla gemi ile yolcu ağırlayan limanlar Kuşadası, ardından İstanbul oldu. İşte ilk 8 ayın en hareketli limanları:

● Kuşadası 330 gemiyle 534 bin 982 yolcu

● İstanbul 123 gemiyle 268 bin 227 yolcu

● Bodrum 62 gemiyle 83 bin 151 yolcu

● Çeşme 56 gemiyle 44 bin 562 yolcu

● İzmir 35 gemiyle 97 bin 968 yolcu

● Marmaris 28 gemiyle 74 bin 309 yolcu

● Çanakkale 18 gemi.

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