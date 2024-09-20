PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İş dünyası buluştu

Perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde kadın yönetici sayısını artırmak üzere çalışmalarına devam eden LEAD Network, bu alanlarda faaliyet gösteren markaların CEO ve üst düzey yöneticilerini İstanbul'daki Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı'nda bir araya getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
İş dünyası buluştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde kadın yönetici sayısını artırmak üzere çalışmalarına devam eden LEAD Network, bu alanlarda faaliyet gösteren markaların CEO ve üst düzey yöneticilerini İstanbul'daki Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı'nda bir araya getirdi. LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, "50 = 50 için el ele diyerek taşın altına elimizi koyup bundan sonra neler yapabiliriz, kurumlara ve kadın liderlere nasıl yol gösterici olabiliriz konusunda yeni proje ve çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması
Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
SON DAKİKA