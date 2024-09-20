İş dünyası buluştu

Perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde kadın yönetici sayısını artırmak üzere çalışmalarına devam eden LEAD Network, bu alanlarda faaliyet gösteren markaların CEO ve üst düzey yöneticilerini İstanbul'daki Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı'nda bir araya getirdi. LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, "50 = 50 için el ele diyerek taşın altına elimizi koyup bundan sonra neler yapabiliriz, kurumlara ve kadın liderlere nasıl yol gösterici olabiliriz konusunda yeni proje ve çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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