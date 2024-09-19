‘Gümrük ürünü’ tuzağı

Dolandırıcılar bu kez 'gümrüğe takılan malları' sattıklarını iddia ederek binlerce vatandaşı dolandırdı. Açtıkları sosyal medya hesaplarında örneğin piyasa değeri 45 bin lira olan bir ürünü gümrüğe takıldığı ve vergisiz olduğu yalanıyla 15 bin liradan satışa koyan sahtekarlar, kendileriyle iletişime geçenlere olmayan bu ürünün satışını yaptıktan sonra kişilerle irtibatlarını kesiyor. Gümrüğe takılan mallar yalnızca iki yöntemle Ticaret Bakanlığı tarafından satılabiliyor. Eihale.gov.tr'den açık artırma usulüyle ürünlerin toplu satışı yapılırken, tasfiye satış mağazalarında perakende satış yapılıyor.

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