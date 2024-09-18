Ziraat Bankası 2.79 konut kredisi! Konu kredisi faizleri düşüyor mu? İşte taksit tablosu

Son dönemde yüksek mevduat faizleri nedeniyle konut piyasasındaki talep bir süre ertelenmişti. Bu durum, konut fiyatlarının düşmesine yol açtı. Uzmanlar, bu fiyat düşüşünü fırsat bilen yatırımcıların hızla konut alımlarına başladığını belirtiyor. Özellikle İstanbul'da 1.5-2 milyon lira aralığındaki konutlar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Son dönemde artan konut talebi ve düşen faiz oranları, ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. 1 milyon lira kredi çekmek isteyenler için aylık taksitler ve diğer bankalardaki faiz oranlarına dair detayları bu haberde bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan Faiz İndirimi

Ziraat Bankası'nın "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında sunduğu yeni faiz oranları, ev sahibi olma hayali kuranlar için oldukça cazip. Banka, 60 aya kadar vadelerde konut kredisi faizini yüzde 2.89'a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79'a düşürdü. Bu oranlarla, 1 milyon lira kredi çeken bir kişi, 60 ay vadede aylık 35 bin 285 TL, 120 ay vadede ise 29 bin TL ödeme yapacak. Diğer bankalarda ise faiz oranları yüzde 3 ile 7 arasında değişiyor.