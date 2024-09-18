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Ziraat Bankası 2.79 konut kredisi! Konu kredisi faizleri düşüyor mu? İşte taksit tablosu

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarında yaptığı yeni indirimlerle dikkat çekiyor. Banka, 60 aya kadar vadelerde faiz oranını yüzde 2.89'a, 120 aya kadar vadelerde ise yüzde 2.79'a düşürdü. 1 milyon lira kredi kullanan birisi, 60 ay vadede aylık 35 bin 285 TL ödeme yapacak. Konut fiyatlarının düşmesiyle birlikte talepte artış bekleniyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları yüzde 3 ile 7 arasında değişiklik gösteriyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 19:45 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 19:46
Ziraat Bankası 2.79 konut kredisi! Konu kredisi faizleri düşüyor mu? İşte taksit tablosu

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Son dönemde yüksek mevduat faizleri nedeniyle konut piyasasındaki talep bir süre ertelenmişti. Bu durum, konut fiyatlarının düşmesine yol açtı. Uzmanlar, bu fiyat düşüşünü fırsat bilen yatırımcıların hızla konut alımlarına başladığını belirtiyor. Özellikle İstanbul'da 1.5-2 milyon lira aralığındaki konutlar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Son dönemde artan konut talebi ve düşen faiz oranları, ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. 1 milyon lira kredi çekmek isteyenler için aylık taksitler ve diğer bankalardaki faiz oranlarına dair detayları bu haberde bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan Faiz İndirimi

Ziraat Bankası'nın "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında sunduğu yeni faiz oranları, ev sahibi olma hayali kuranlar için oldukça cazip. Banka, 60 aya kadar vadelerde konut kredisi faizini yüzde 2.89'a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79'a düşürdü. Bu oranlarla, 1 milyon lira kredi çeken bir kişi, 60 ay vadede aylık 35 bin 285 TL, 120 ay vadede ise 29 bin TL ödeme yapacak. Diğer bankalarda ise faiz oranları yüzde 3 ile 7 arasında değişiyor.

Ev Almak Avantajlı Hale Geliyor

Son dönemde yükselen kiralar, konut almayı daha cazip hale getiriyor. Özellikle enflasyon ortamında kredi çekip konut almak, ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı sunabilir. Bugün çekilen kredilerin taksitleri, gelecekte enflasyonun etkisiyle daha düşük bir yük haline gelebilir. Bu da kira yerine ev sahibi olmanın daha makul bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Konut Fiyatları Düşüşte

Yüksek mevduat faizleri nedeniyle konut talebi bir süre ertelenmişti, ancak bu durum konut fiyatlarının düşmesine neden oldu. Fiyatlardaki bu düşüşü fırsat bilen yatırımcılar, yeniden konut yatırımlarına yönelmeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla birlikte piyasa dinamiklerinde değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Özellikle konut ve otomobil piyasasında bekleyen talebin hızla devreye girmesiyle fiyat algılarında değişiklikler olabilir.

VADEYE GÖRE TAKSİT ÖDEME TABLOSU

60 Ay Vade

Kredi Tutarı (TL) Faiz (%) Vade (Ay) Aylık Ödeme (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
1.000.000 2.89 60 35.285 2.117.100
1.500.000 2.89 60 52.928 3.175.680
2.000.000 2.89 60 70.571 4.234.260
2.500.000 2.89 60 88.214 5.292.840
3.000.000 2.89 60 105.857 6.351.420
3.500.000 2.89 60 123.499 7.409.940
4.000.000 2.89 60 141.142 8.468.520
5.000.000 2.89 60 176.428 10.585.680

120 Ay Vade

Kredi Tutarı (TL) Faiz (%) Vade (Ay) Aylık Ödeme (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
1.000.000 2.79 120 28.986 3.475.920
1.500.000 2.79 120 43.449 5.213.880
2.000.000 2.79 120 57.972 6.951.840
2.500.000 2.79 120 72.415 8.689.800
3.000.000 2.79 120 86.898 10.427.760
3.500.000 2.79 120 101.381 12.165.720
4.000.000 2.79 120 115.864 13.903.680
5.000.000 2.79 120 144.830 17.379.600

Konut Satışlarında Artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2024'te konut satışları yıllık yüzde 9.9 artarak 134 bin 155'e ulaştı. Bu rakam, yılın en yüksek aylık satış oranını işaret ediyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, fiyat-performans oranı yüksek konutlar daha fazla ilgi görüyor. 1.5-2 milyon lira arasında değişen fiyatlarla ev almak mümkünken, kiralar da 10 bin TL'den başlıyor.

Yatırım İçin Uygun Zaman

Düşen konut fiyatları ve faiz oranları, konutu yeniden yatırım aracı olarak gündeme taşıyor. Yatırım amaçlı konut almayı planlayanlar, 1.5 milyon liralık bir evi kiraya vererek 10 yıl içinde yatırım maliyetini çıkarabilir. Özellikle nakit alımlarda, kira gelirlerinin artmasıyla bu süre daha da kısalabilir.

Diğer Bankalarda Faiz Oranları

Ziraat Bankası'nın yanı sıra diğer bankalarda da konut kredisi faiz oranları dikkat çekiyor. Ancak diğer bankaların sunduğu faiz oranları, Ziraat Bankası'na göre daha yüksek. Konut kredisi faiz oranları yüzde 3'ten başlayıp yüzde 6.99'a kadar çıkabiliyor. Bu durum, Ziraat Bankası'nın sunduğu faiz oranlarını daha cazip hale getiriyor.

Konut Kredisi Kullanım Şartları

Ziraat Bankası, düşük faiz oranlarından faydalanmak isteyenler için bazı koşullar belirlemiş durumda. Bu krediden faydalanabilmek için Bankkart, KMH ve Talimat ürünlerine sahip olunması veya yeni başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca, BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve DASK ürünlerinden en az dört tanesine sahip olanlar, bu krediye başvurabiliyor.

İkinci Evini Alacaklar İçin Kredi Şartları

İkinci evini almak isteyenler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) koyduğu yüzde 22.5 oranındaki kural geçerli. Buna göre, ikinci bir ev almak isteyenler, evin değerinin yalnızca yüzde 22.5'i kadar kredi kullanabilecekler. Bu düzenleme, yatırım amaçlı konut alımlarını zorlaştırabilir.

Geçmişteki Faiz Oranları

Konut kredisi faiz oranları, geçtiğimiz yıllarda çok daha düşük seviyelerdeydi. 15 yıl vadede yüzde 0.69 oranında faizle konut sahibi olanlar olmuştu. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde ise konut kredisi faiz oranları yüzde 0.89 ile 0.99 arasında sabit kalmıştı. Bugün gelinen noktada ise faiz oranları hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Ancak Ziraat Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri, piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı bir seçenek sunuyor.

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