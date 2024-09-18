Ziraat Bankası 2.79 konut kredisi! Konu kredisi faizleri düşüyor mu? İşte taksit tablosu

VADEYE GÖRE TAKSİT ÖDEME TABLOSU
60 Ay Vade
|Kredi Tutarı (TL)
|Faiz (%)
|Vade (Ay)
|Aylık Ödeme (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|1.000.000
|2.89
|60
|35.285
|2.117.100
|1.500.000
|2.89
|60
|52.928
|3.175.680
|2.000.000
|2.89
|60
|70.571
|4.234.260
|2.500.000
|2.89
|60
|88.214
|5.292.840
|3.000.000
|2.89
|60
|105.857
|6.351.420
|3.500.000
|2.89
|60
|123.499
|7.409.940
|4.000.000
|2.89
|60
|141.142
|8.468.520
|5.000.000
|2.89
|60
|176.428
|10.585.680
Konut Satışlarında Artış
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2024'te konut satışları yıllık yüzde 9.9 artarak 134 bin 155'e ulaştı. Bu rakam, yılın en yüksek aylık satış oranını işaret ediyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, fiyat-performans oranı yüksek konutlar daha fazla ilgi görüyor. 1.5-2 milyon lira arasında değişen fiyatlarla ev almak mümkünken, kiralar da 10 bin TL'den başlıyor.
Yatırım İçin Uygun Zaman
Düşen konut fiyatları ve faiz oranları, konutu yeniden yatırım aracı olarak gündeme taşıyor. Yatırım amaçlı konut almayı planlayanlar, 1.5 milyon liralık bir evi kiraya vererek 10 yıl içinde yatırım maliyetini çıkarabilir. Özellikle nakit alımlarda, kira gelirlerinin artmasıyla bu süre daha da kısalabilir.
Diğer Bankalarda Faiz Oranları
Ziraat Bankası'nın yanı sıra diğer bankalarda da konut kredisi faiz oranları dikkat çekiyor. Ancak diğer bankaların sunduğu faiz oranları, Ziraat Bankası'na göre daha yüksek. Konut kredisi faiz oranları yüzde 3'ten başlayıp yüzde 6.99'a kadar çıkabiliyor. Bu durum, Ziraat Bankası'nın sunduğu faiz oranlarını daha cazip hale getiriyor.
Konut Kredisi Kullanım Şartları
Ziraat Bankası, düşük faiz oranlarından faydalanmak isteyenler için bazı koşullar belirlemiş durumda. Bu krediden faydalanabilmek için Bankkart, KMH ve Talimat ürünlerine sahip olunması veya yeni başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca, BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve DASK ürünlerinden en az dört tanesine sahip olanlar, bu krediye başvurabiliyor.
İkinci Evini Alacaklar İçin Kredi Şartları
İkinci evini almak isteyenler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) koyduğu yüzde 22.5 oranındaki kural geçerli. Buna göre, ikinci bir ev almak isteyenler, evin değerinin yalnızca yüzde 22.5'i kadar kredi kullanabilecekler. Bu düzenleme, yatırım amaçlı konut alımlarını zorlaştırabilir.
Geçmişteki Faiz Oranları
Konut kredisi faiz oranları, geçtiğimiz yıllarda çok daha düşük seviyelerdeydi. 15 yıl vadede yüzde 0.69 oranında faizle konut sahibi olanlar olmuştu. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde ise konut kredisi faiz oranları yüzde 0.89 ile 0.99 arasında sabit kalmıştı. Bugün gelinen noktada ise faiz oranları hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Ancak Ziraat Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri, piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı bir seçenek sunuyor.