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Gözler Fed kararında! Faiz indirimi olacak mı? Altında beklentiler ne yönde? Petrol ve dolar düşer mi? Uzman isim değerlendirdi

Piyasalarda tüm gözler Fed kararına çevrilmiş durumda. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam saat 21:00'da açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Karara ilişkin iki ihtimal ön plana çıkarken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para ekranlarında Fed kararının ardından altın, gümüş, petrol ve diğer kıymetli metallerde durumun ne olacağına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki gram altın ne kadar? 18 Eylül 2024 tarihinde çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını güne nasıl başladı? Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 09:51 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 12:06
Gözler Fed kararında! Faiz indirimi olacak mı? Altında beklentiler ne yönde? Petrol ve dolar düşer mi? Uzman isim değerlendirdi

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Piyasalarda Fed kararı için geri sayım başladı. Fed'in 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı faiz indireceği konusunda bir fikir birliği oluşmadı.

Bu akşam saat 21.00'da açıklanacak olan faiz kararı için tahminler yürütülürken gözler piyasalarda yaşanacak olan hareketliliklerde.

Uzmanlar Fed'in 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıyor. Bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler ise varlığını sürdürüyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?
Yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydederek, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para ekranlarında Fed kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ergezen, "Küresel piyasalarda faiz indirimi dönemine girmiş bulunmaktayız. Beklenti 0.25 baz puanın daha ağrılıklı olduğu yönünde ama 0.50 baz puan indirim riski de gözardı edilmiyor. Bu açıdan bakıldığında faiz indirimleri neredeyse fiyatların içerisine girmiş durumda. Bundan sonraki dönemde dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceği bir dönem bekleniyor. Risk iştahının nispeten daha fazla artacağı bir dönem olması bekleniyor. Bütün bunların içerisinde en büyük sorulardan birisi 'yumuşak iniş mi olacak?' 'yoksa resesyon mu olacak?' sorusu. Hangi senaryonun gerçekleşeceğini yatırımcılar merakla bekliyor. Fed'in kararı yatırımcılar için bir ışık olacak. Tabloya bakılınca işler Fed'in istediği gibi gidiyor. Uzun zaman sonra enflasyondaki direnç kırıldı. Ekonomi nispeten güçlü olmaya devam ediyor. Bundan sonraki dönem içerisinde faiz indirimlerinin devam edeceğini düşüyorum." dedi.

Bloomberg Ekonomisti Anna Wong'a göre Fed Başkanı Powell geçen ayki Jackson Hole konuşmasından bu yana gevşeme döngüsünü 50 baz puanlık bir indirimle başlatmaya sıcak bakıyor.

Ancak Wong, Powell'ın bir konsensüs oluşmasını da istediğini ancak Fed kararı öncesi politika yapıcıların konuşmadığı karartma dönemi öncesinde verilen mesajların yetkililer arasında bir fikir birliği olmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Son bir haftada şartların değiştiğini ve karartma döneminde çıkan haberlerin piyasa fiyatlamasını 50 puan lehine değiştirdiğini belirten Wong "Toplantıya bu kadar yakın bir zamanda bu haberlere karşı çıkılmaması, bize göre Fed'in piyasa fiyatlamasını onayladığının bir sinyali" dedi.

Wong Fed'in 50 baz puan faiz indirmesi halinde Powell'ın bunu tedbir amaçlı bir hareket olarak sunmasını ve bunun piyasaların bilmediği bir olumsuzluktan kaynaklanmadığını belirtmesini bekliyor.

Peki piyasalarda son durum ne?

ONS ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 değer kaybederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.568 dolardan işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM NE?
Gram altın ise güne 2 bin 820 liradan başladı. Çeyrek altın 4 bin 638 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 18 bin 953 TL'den satışa sunuldu.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Sene başından beri ons altının güçlü olacağını bekliyordu. Ona paralel bir senaryo gerçekleşiyor. Güçlü bir seyir var. Sert, ani ataklarla yükselişlerin geldiğini görüyoruz. Özellikle mart ayından mayıs ayına kadar olan yükseliş dönemi önemli. Ondan öncesinde Ekim ile Ocak ayı arasındaki yükseliş oldukça önemli. Bu sene 3 tane atak gördük. Bu ataklardan sonuncusu Ağustos. Atakların boyu kısalmaya başladı. Sene başında 2 bin 450, 2 bin 500 beklentim vardı. Bunu iç jeopolitik risklerle 2 bin 600'e kadar esnetmiştim. Neredeyse oraya geldik. Ancak hala güçlü seyir devam ediyor. " dedi.

"ALTINDA GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDEBİLİR"
Altında güçlü seyrin devam edebileceğine işaret eden Ergezen, "İlk olarak faiz indirimleri başlıyor. Dolar endeksi değer kaybedebilir. Bu durum varlık fiyatlarına olumlu yansır. İkinci olarak jeopolitik riskler hala söz konusu. Aynı anda birçok jeopolitik ris var. Altın güvenli bir liman. Bu durumlara baktığımızda rüzgarın altından yana olduğunu görürüz. En azından alıcılı seyir devam eder. Ons altın hala güçlü kalmaya devam edecektir. " dedi.

DİĞER KIYMETLİ METALLERDE DURUM NE OLUR?
Ergezen, diğer kıymetli metaller hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergezen, " Resesyonun gerçekleşmediği bir senaryoda gümüş değerli olur. Önceki yıllara göre nispeten daha güçlü bir gümüş görüyoruz. Gümü, iyimser bir senaryoda 2025 yılı içerisinde 40 dolar seviyesini görebilir." ifadelerini kullandı.

Paladyum için de bir değerlendirmede bulunan Ergezen, "Paladyum tarafında fırsat seviyeleri var. Paladyum, iyimser senaryoda yükselen bir trend yakalar." dedi.

PETROLDE DURUM NE OLUR?
Petrol fiyatları reel ekonomideki durumu anlık olarak gösteren emtiaların başında geliyor diyen Ergezen şunları söyledi:

"2023 yılından itibaren yatay piyasa içindeyiz. Aşağıda 70-75 yukarıda ise 90-95 bandı var. Bu iki bandın arasına sıkışmış bir brent petrol piyasayı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu durum 70 doların altına indi. Bu durum resesyon endişesi yarattı. Ertesi günlerde 70 doların üstüne çıktı. Şu an bir miktar toparlama var. Çok sürprize yer yok. Ben bir süre daha 70-75 dolar arasında dalgalanacağını düşünüyorum"

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Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 İngiltere, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları
15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri
21.00 ABD, Fed'in faiz kararı
21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

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