Evine tadilat yaptırmak isteyene fahiş fatura! Vatandaş ustalardan yaka silkti

Evine boya-badana yaptırmak isteyenler, tadilat düşünenler fahiş fatura çıkaran ustalardan yaka silkti. İstanbul'da ustalar semtine göre fiyat verirken, istenen tutarlar arasında 4-5 kata varan fark ortaya çıktı.

Fiyat farkına iş süresi, malzeme kalitesi, ustanın tecrübesi de eklenince tadilat ve tamirat işleri en çok şikayetin yaşandığı sektör oldu. 120 metrekarelik dairenin boya işi için 12 bin lira isteyen de 30 bin lira isteyen de görüldü.

İşte 120 metrekare bir daire için malzeme hariç istenen en düşük ve en yüksek fiyatlar...

Boya-badana: 15 bin-40 bin lira

Elektrik-aydınlatma: Bin 500-15 bin lira

Mimarlık-dekorasyon: 10 bin-500 bin lira

Mobilya-döşeme: 10 bin-50 bin lira

Yüzey döşeme: 15 bin-50 bin lira

Zemin kaplama: 15 bin-40 bin lira