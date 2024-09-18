Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı! 6 Aralık son gün... 7 bin 237 projeye devlet desteği

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilecek hibe desteği için başvuruların bugün başladığını ve 6 Aralık'ta sona ereceğini belirtti. Engelli vatandaşların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını ifade eden Işıkhan, bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceklerini kaydetti.