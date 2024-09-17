PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Vizesiz Çin: 144 saatlik imkan yurt dışında cazip oldu

'72/144 saatlik vizesiz giriş' politikası yurt dışında çok tuttu. Yabancı video blog yazarı ve meraklarının Çin'e olan ilgisi arttı. '144 saatlik vizesiz giriş' temasıyla gelenler kendi Çin seyahat vloglarını çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Vizesiz Çin: 144 saatlik imkan yurt dışında cazip oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

'72/144 saatlik vizesiz giriş' politikası yurt dışında çok tuttu. Yabancı video blog yazarı ve meraklarının Çin'e olan ilgisi arttı. '144 saatlik vizesiz giriş' temasıyla gelenler kendi Çin seyahat vloglarını çekti.

China Today'in haberine göre; ülkeye gelenler Çin şehirlerinin sokak ve caddelerini gezdi, Çin kostümleri giydi, Çin Seddi'ne tırmandı, pandaları izledi, güveç yedi ve Çin'e seyahat etmenin her keyifli anlarını kaydetti. Vloglar bir 'Çin Seyahati' akımı yarattı. '144 saatlik vizesiz giriş' politikası sadece Çin'i dünyaya yakınlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda yabancı turistlere Çin'i keşfetmek için bir fırsat sağladı. Birçok yabancı vlog yazarı Çin'i birçok kez ziyaret ettiğinden, Çin'in 'diğer yüzünü' keşfetmeye başladı.

Gelenler "Çin hayal ettiğimden farklı" diyenlerden 'Çin'in neden bu kadar ilerlediğini' keşfedenlere kadar geniş bir yelpaze çizdi. Vize politikasının sürekli olarak kolaylaştırılmasıyla, bu yılın ilk yarısında ülkenin çeşitli limanlarına gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152.7 artarak 14.635.000'e ulaştı. Bunların arasında, bir önceki yıla göre yüzde 190.1 artışla 8.542 milyon vizesiz giriş de yer aldı. Temmuz'da Ulusal Göç İdaresi, 144 saatlik vizesiz transit geçiş için geçerli liman sayısının 37'ye yükseldiğini ve bunun da daha fazla seçenek sağladığını duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge mi?
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Türk Telekom
Asgari ücrette zam formülü: Enflasyon tahminleri ne getirecek? Refah payı da verilir mi? Çalışanların eline ne geçecek?
Panathinaikos taraftarından provokatif pankart: Ergin Ataman’dan büyük tepki
TAKVİM Jose Mourinho’nun kariyerini masaya yatırdı! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı
Okullar kayıt ücreti isteyebilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mülakat...
Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Enflasyonda kalıcı düşüş başladı
Narin Güran’ın mezarı yapıldı: Türk bayrağı detayı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel’e tepki: İki hata yaptı
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan Adaleti etkileşime kurban etmeyiz mesajı! ’Narin’ uyarı... Siyasi hesaba izin vermeyiz
SON DAKİKA