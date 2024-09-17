Vizesiz Çin: 144 saatlik imkan yurt dışında cazip oldu

'72/144 saatlik vizesiz giriş' politikası yurt dışında çok tuttu. Yabancı video blog yazarı ve meraklarının Çin'e olan ilgisi arttı. '144 saatlik vizesiz giriş' temasıyla gelenler kendi Çin seyahat vloglarını çekti.

China Today'in haberine göre; ülkeye gelenler Çin şehirlerinin sokak ve caddelerini gezdi, Çin kostümleri giydi, Çin Seddi'ne tırmandı, pandaları izledi, güveç yedi ve Çin'e seyahat etmenin her keyifli anlarını kaydetti. Vloglar bir 'Çin Seyahati' akımı yarattı. '144 saatlik vizesiz giriş' politikası sadece Çin'i dünyaya yakınlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda yabancı turistlere Çin'i keşfetmek için bir fırsat sağladı. Birçok yabancı vlog yazarı Çin'i birçok kez ziyaret ettiğinden, Çin'in 'diğer yüzünü' keşfetmeye başladı.

Gelenler "Çin hayal ettiğimden farklı" diyenlerden 'Çin'in neden bu kadar ilerlediğini' keşfedenlere kadar geniş bir yelpaze çizdi. Vize politikasının sürekli olarak kolaylaştırılmasıyla, bu yılın ilk yarısında ülkenin çeşitli limanlarına gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152.7 artarak 14.635.000'e ulaştı. Bunların arasında, bir önceki yıla göre yüzde 190.1 artışla 8.542 milyon vizesiz giriş de yer aldı. Temmuz'da Ulusal Göç İdaresi, 144 saatlik vizesiz transit geçiş için geçerli liman sayısının 37'ye yükseldiğini ve bunun da daha fazla seçenek sağladığını duyurdu.