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'Scale-up'lara sağlanacak destekler yeni 'Turcorn'ların önünü açacak

Türkiye, ‘start-up’ların gelişmiş versiyonu olan ‘scale-up’lara yönelik destekleri artırarak yeni ‘Turcornların yolunu açmayı hedefliyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
’Scale-up’lara sağlanacak destekler yeni ’Turcorn’ların önünü açacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni 'Turcorn'lar kazandırma çalışmalarına odaklandı. Henüz kuruluş aşamasındaki 'startup'lardan 'scale-up'lara dönüşen şirketler, ekonomiye katkı sağlamalarının yanı sıra yeni Turcornların çıkması hedefinde önemli rol oynayacak.

Scaleup'lar, her yıl yüzde 20 ve daha fazla büyümeyi başarabilmiş, 10 ve üzeri çalışanı olan, start-up'ların belirli oranda büyümüş hali olarak tanımlanıyor. Start-up şirketlerinin ulaşması gereken ilk hedef olarak kabul edilen scale-up evresinde artık şirketleşme gerçekleşmiş, pazara sunulan ürün satılmaya başlamış oluyor. Türkiye'de bu aşamaya geçen pek çok girişim bulunuyor. Bunların daha da geliştirilebilmesi ve ekonomiye katkılarının artırılabilmesi amacıyla yeni bir destek paketi hazırlanıyor.

YOL HARİTASI HAZIR
Mevcut Turcornların izledikleri rota scaleup'lara da ışık tutacak. Bakanlık da bu kapsamda bilimsel ve teknolojik AR-GE, tasarım ve yenilikçilik faaliyetleri ve girişimlerini geliştirmek amacıyla çeşitli uygulamalar, programlar ve projeler yürütecek. Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilebilmesi amacıyla teknoloji geliştirme bölgelerinin yakınında kuluçka merkezlerinin açılması sağlanacak, Teknoloji Transfer Portalı uygulamaya alınacak.

Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarını karşılayacak Girişim Destek Paketi de bu aşamada devreye alınacak. Öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi KOBİ ve büyük firmaların iş birliği kapasitesini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecek.

15 TANESİ YOLDA
Türkiye'de halihazırda 7 Turcorn var. Ayrıca 15 Turcorn adayı bulunuyor.

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