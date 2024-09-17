Bakan Kacır: "Hiper ölçekli yatırımlar geliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, özellikle HİT-30 Programı ile yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'de gerçekleşmesine yönelik ilginin çok yükseldiğini ifade ederek, "Çok sıkı görüşmeler içindeyiz. Muhtemelen bu yıl sonuna kadar birkaç hiper ölçekli yatırımı daha duyurmuş olacağız" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Türkiye Tech Visa Programı Tanıtım Töreni'ne katılan Kacır, şöyle konuştu: "Çipten bataryaya, AR-GE merkezlerine, elektrikli araçlara ve önümüzdeki dönemde hiper ölçekli veri merkezi gibi alanlara Türkiye'nin yatırım çekmesini hızlandıracak adımlar atacağız."