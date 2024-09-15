Dünyanın en iyi köprüsü: Kömürhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında; Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü'nün ülkenin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe 4. sırada. Ayrıca, köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çelik, Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşdeğer" dedi.

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