Sahte servise dikkat

Ticaret Bakanlığınca sahte yetkili servislere son iki yılda 18 milyon lira para cezası verildi. Vatandaşların uyarıldığı bakanlık açıklamasında, "Tüketicilerimiz, 'www.servis.gov. tr' adresi üzerinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla marka, üretici, ithalatçı, ürün ve adres bilgileri üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine ulaşabiliyor. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'te yer alıp almadığı kontrol edilmelidir" denildi.

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