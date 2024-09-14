Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Yarın hayata geçiyor! Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?

GÜVEN KAYBI ORTADAN KALDIRILACAK Yeni sistemin zaman içinde sektöre pozitif yansıyacağını vurgulayan Emart Gayrimenkul Kurucusu Arzu Turan uygulamanın bilgi kirliliğinin önüne geçeceğine ve güven ortamı sağlayacağını belirtti. Turan, "10 birim fiyatlı bir ilanın aynısını bir başkası 8 birim fiyata yayınlayıp olası müşterileri kendisine çekiyordu. Bu tür sahte ilanlar fiyatların yukarı çıkmasına ya da aşağı çekilmesine sebep olabiliyordu. Bilgi kirlilikleri hem sektöre hem bu sektörün profesyonellerine yönelik güven kaybı yaratıyordu" dedi.





HEM KİRA HEM FİYAT DÜŞECEK

Emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Cüneyt Ateş, emlak satış ve kiralama fiyatlarındaki düşüşün kaçınılmaz olacağına dikkat çekti. Ateş, yeni düzenlemeyle birlikte çok sayıda gerçek olmayan ilanın portallarda yayından kaldırılacağını belirterek, "Şimdiden sahte ilan sayısında düşüş söz konusu. Yarından itibaren bu sayı giderek artacaktır. Bu düzenleme hem satış fiyatının hem de kiraların düşmesine sebebiyet verecektir" ifadelerini kullandı.

BU UYGULAMA İLE HAREKET ETMEYEN EV SAHİPLERİ VEYA EMLAKÇILARI BEKLEYEN CEZALAR VAR MI?

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirme Sözleşmesi yapılmayan ve Yetki Belgesi bulunmayan emlak danışmanının ve yine bu sisteme aykırı hareket eden ev sahibinin eylemi; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket olarak kabul edilerek 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası ile cezalandırılması ve Perakende Kanunu 18. madde kapsamında da yine para cezası ile cezalandırılması sağlanacak.