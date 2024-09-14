Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Yarın hayata geçiyor! Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?

Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek, bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ikinci fazının uygulamasını15 Eylül itibarıyla devreye alınacağını duyurdu.
Böylece emlakta sahte ve hileli ilan dönemi tarihe karışıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği "doğrulanmış ilan" uygulaması yarın ( 15 Eylül'de) başlıyor.
YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN VEREMEYECEK
Düzenlemeyle birlikte artık yetki belgesi olmayan emlakçılar, emlak portalları üzerinden ilan veremeyecek. Böylece sahte emlak ilanlarının önüne geçilmiş olacak.
Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) yarın kısmen hayata geçirilecek, yıl sonunda ise tam anlamıyla devreye girecek.
YETKİ 3 AY GEÇERLİ
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak.
Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Ayrıca ilanın doğrulanmış olup olmadığını anlamak için doğrulanmış ilanlarda logo bulunacak Yarın uygulamaya geçecek yeni düzenleme çerçevesinde emlak ilan portalları altyapılarını tamamladı. Emlak ofisleri de gerekli hazırlıklar için başvurularına devam ediyor. 70 bin emlakçı yetki belgesini alırken, 20 bin emlak ofisi de yetki için müracaat etti. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bine ulaşacağını belirterek, "Son zamanlarda eğitimlere katılım ve müracaata da baktığımızda bu işin çok hızlandığını görüyoruz. Hızlı bir şekilde emlakçılarımız yetki belgesi almak için uğraş veriyorlar" dedi.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapılırken taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli kontroller yapılacak. E–Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazlar listelenecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesinin numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak.