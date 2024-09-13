Aveon kampanya başlattı

Aveon Global Sigorta, yeni eğitim dönemine özel hazırladığı kampanya ile "Öğrenci ve Personel Servisi Minibüs Kasko" ile "Şehiriçi Taşımacılık Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerini avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

Buna göre, koltuk başı 50 bin liradan 300 bin liraya kadar seçenekleri olan Koltuk Ferdi Kaza Poliçesi düzenlenen servislere Minibüs Kasko yüzde 10 daha indirimli. Aveon Global Sigorta Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Oya Yıldız, "Hem öğrenci servis şoförlerinin hem de çocuklarımızın güvenliğini ön planda tutmaya yönelik Eylül ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya sunduk" diye konuştu.