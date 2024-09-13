Ar-Ge firmalarına Teknopark daveti

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı, Ar-Ge firmalarını ve yenilikçi girişimleri bünyesine katılmaya davet ediyor. Kuzey Kampüsü ve Kandilli Kampüsü'nde faaliyete geçen yeni alanlarıyla birlikte, 150 bin metrekarelik bir inovasyon ekosistemi oluşturma hedefiyle büyümeye devam ettiklerini kaydeden Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, "Sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve teknoloji geliştirme süreçlerinde öncü olmak isteyen firmaları ve girişimcileri davet ediyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN