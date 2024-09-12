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Almanya’nın dünyaca ünlü otomobil markaları borsalarda ciddi kayıplar yaşıyor!

Almanya’nın dünyaca ünlü otomobil markaları yaşadıkları sorunlar yüzünden borsalarda ciddi kayıplar yaşamaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Almanya’nın dünyaca ünlü otomobil markaları borsalarda ciddi kayıplar yaşıyor!

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Elektrikli araç rekabetinde geride kalan Volkswagen, fabrika kapatmaya ve binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanırken, şirket hisseleri de irtifa kaybediyor. Nisanda 152,50 euro olan Volkswagen hisseleri, 5 ayda yaklaşık % 40 değer kaybetti.

Hisseler, pandemide en düşük 99 euroyu görmüştü. Böylece son fiyatlamalar, COVID19 salgını döneminin de altında gerçekleşti. 4 kıtada ve 10 ülkede, 100'ü aşkın üretim tesisiyle faaliyet gösteren, geçen yıl 350 milyar euro hasılata ulaşan ve yaklaşık 650 bin kişiyi çalıştıran dünya devi Volkswagen Group gelecek yıl fabrika kapatmaya ve işten çıkarmalara hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, bu yolla milyarlarca dolarlık tasarrufa gitmeyi ve yaşadığı mali zorlukları aşmayı hedefliyor.

ARAÇLARI FREN TUTMADI
Öte yandan bir başka Alman otomotiv devi BMW de teslimatlardaki teknik problemler ve düşük talep gerekçesiyle, bu yılki kârlılık beklentilerini düşürdü. BMW, kârlılık marjlarını %10'dan %6'ya kadar düşürdü. BMW son olarak fren sistemindeki arıza sebebiyle 1.5 milyon aracı geri çağıracağını duyurmuştu. Şirketin daha önce de hava yastıkları sebebiyle araçlarını geri çağırdığı duyurulmuştu.

ÜRETİMİ DURDURDU
Otomotiv devi Audi'nin Brüksel fabrikasında yaşanan sorun devam ediyor. Tesiste gelecekte üretilecek yeni bir model tahsis edilmemesinin üzerine çalışanlar iş bırakmış ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Fabrika yönetimi, çalışanların 200 civarında otomobilin anahtarlarını teslim etmediği sürece üretim yapmayacaklarını duyurdu.

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