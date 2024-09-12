15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni, 25 Eylül 2024 tarihinde!

Tasarım alanında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı vermek üzere, "Design for Export" sloganıyla hayata geçen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın Ödül Töreni, 25 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Akademisyenlerin ve profesyonel tasarımcıların yanı sıra ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin de yarıştığı etkinlikte ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar kategorilerindeki tasarımlar vitrine çıkacak.

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