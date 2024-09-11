İstanbul’da özel yurtların fiyatları diğer illeri solladı! Ne kadar oldu?

Üniversitelerde yeni akademik yılın başlangıcı için geri sayım başlarken, İstanbul'da özel yurt fiyatları dikkatleri çekti. Vakıf üniversitelerinin çoğu başka illerden gelecek gençlere kendi yurtlarının kapılarını açıyor. Tek kişilik odalardan 4 kişiliklere kadar geniş seçeneklerin sunulduğu yurtlarda yıllık KDV dahil 49 bin liraya da 400 bin liraya da konaklamak mümkün.

1-6 KİŞİLİK ODALAR

Özel yurtlarda ise fiyatlar aylık olarak belirlenirken, seçilen oda tipine ve ilçeye göre geniş bir fiyat yelpazesi bulunuyor. Tek kişilik de 6 kişilik de yurt bulunabiliyor. Aylık fiyatlar 8 bin 200 liradan başlarken, tek kişilik konforlu odalarda kalmak isteyenler için 70 bin 700 liraya kadar çıkıyor. Şişli'de 11 bin ile 32 bin lira arasında değişen yurt ücretleri; Bakırköy'de 12 bin-28 bin lira, Zeytinburnu'nda 13 bin 500-42 bin lira, Beşiktaş'ta 10 bin-70 bin 700 lira, Üsküdar'da 9 bin 500-29 bin, Ataşehir'de 18 bin- 26 bin 500 lira arasında değişiyor. Avcılar'da 8 bin 500-28 bin, Esenyurt'ta 8 bin 500-20 bin, Esenler'de 9 bin-15 bin lira aralığında özel yurt bulmak mümkün.



ÜNİVERSİTELERDE NE KADAR?

IŞIK ÜNİVERSİTESİ: Yurt fiyatları 3 kişilik ranzalı odalarda peşin ödemede 59 bin 490, taksitli 72 bin 900 liradan başlıyor. Tek kişilik odalarda fiyatlar ise peşin ödemede 154 bin-180 bin, taksitlide 189 bin-230 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer 2 öğün yemekli paket tercih edilirse peşin fiyat 169 bin, taksitli fiyat 207 bin liradan başlıyor; tek kişilik odada peşinde 264 bin-290 bin, taksitlide 323 bin-356 bin lira aralığında seyrediyor.



KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Yurt fiyatları 92 bin 50 liradan başlıyor. 2 kişilik ranzalı oda seçiliyorsa bu tutar ödeniyor. Tek kişilik odalar ise 176 bin 600 liradan başlıyor. Tek kişilik ve banyolu oda tercih edenlerin ise vereceği tutar 276 bin 800 liraya kadar çıkıyor.



OKAN ÜNİVERSİTESİ: En düşük ücret 4 kişilik odalar için belirlendi. KDV hariç fiyat da peşin ödemede 97 bin 114 lira. Taksitli ödemede odanın fiyatı 118 bin 479 liraya kadar çıkıyor. Tek kişilik oda ücreti ise KDV hariç peşin ödemede 263 bin lira- 310 bin lira aralığında bulunuyor. Tek kişilik odada taksitli ödemede KDV hariç fiyat aralığı ise 310 bin-378 bin lira.



ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: 4 kişilik yurtlarda fiyatlar 49 bin 200 liradan başlarken, tek kişilik odalar 179 bin 900-181 bin 700 lira aralığına çıkıyor.



SABANCI ÜNİVERSİTESİ: 4 kişilik stüdyo odalar 120 bin liradan başlarken, 2 kişilikler 200 bin liraya kadar çıkıyor. Lisansüstü öğrencileri için ise stüdyo yurtlar 260 bin lirayı buluyor.



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Yurt fiyatları 54 bin liradan başlarken, tek kişilik odaların fiyatları 87 bin-181 bin lira aralığında değişiyor.



İLÇEYE GÖRE FARKLI

İLÇELERE GÖRE AYLIK FİYATLAR

- Ataşehir: 18.000-26.500 TL

- Avcılar: 8.500-28.000 TL

- Bahçelievler: 10.000-26.000 TL

- Bakırköy: 12.000-28.000 TL

- Beşiktaş: 10.000-70.700 TL

- Beykoz: 18.000-38.000 TL

- Beyoğlu: 19.000-35.000 TL

- Esenler: 9.000-15.000 TL

- Esenyurt: 8.500-20.000 TL

- Fatih: 12.000-23.000 TL

- Kadıköy: 11.000-25.500 TL

- Kartal: 13.000- 30.000 TL

- Küçükçekmece: 13.000-30.000 TL

- Maltepe: 13.000-24.000 TL

- Şişli: 11.000- 32.000 TL

- Ümraniye: 11.500-22.000 TL

- Üsküdar: 9.500- 29.000 TL

- Zeytinburnu: 13.500-42.000 TL