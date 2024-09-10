Emlakta yeni dönem! 15 Eylül’den itibaren uygulamaya başlanacak

Mersin'de emlakçılar, gayrimenkul sektöründe 15 Eylül'de uygulamaya başlanacak olup sektöre önemli yenilikler getirecek olan 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin detayları hakkında bilgilendirildi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman, sahte ilanların önüne geçmek adına böylesi bir uygulamaya geçileceğini aktararak, "Yetki ekranının 15 Eylül'de açılacağını ifade etti. Karaman, "Hedef, 1 Ocak 2025 itibariyle yetki olmazsa ilan verilmemesine yönelik sistemin tam olarak devreye alınması" dedi.

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