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111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...

İlk 8 ayda İŞKUR aracılığıyla 947 bin 388 kişi işe yerleştirilirken, en çok imalat ve turizm alanında alım yapıldı. Özel sektör halen 111 bini aşkın personel arıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 07:02
111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...

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İş arayanlarla iş verenleri buluşturan İŞKUR, istihdama desteğini sürdürüyor. İŞKUR, Ağustos ayı istatistik bültenini yayımladı. Buna göre; Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 119 bin 336 işe yerleşme gerçekleşti. İşe yerleştirilenlerin yüzde 61.3'ünü erkekler, yüzde 38.7'sini kadınlar oldu.

Özel sektör 111 bini aşkın personel arıyorÖzel sektör 111 bini aşkın personel arıyor

346 BİN GENÇ İŞE GİRDİ
Ocak-Ağustos döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 947 bin 388'e ulaştı. İşe yerleştirilenlerin 356 bin 431'ünün kadın, 346 bin 227'sinin genç, 26 bin 675'inin engelli ve 169 bin 355'inin yükseköğrenim mezunu olduğu belirtildi. İlk 8 ayda en fazla işe yerleştirme sektörler itibariyle sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi.

En çok hangi alanda alım yapılacak? En çok hangi alanda alım yapılacak?

İMALAT İLK SIRADA
Ağustos ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 221 bin 874 oldu. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 793 bin 632 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (708 bin 551) imalat sanayi sektöründe bulunurken, meslekler itibariyle de 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve servis elemanı (garson)' mesleklerinde görüldü.

Açık işte ilk 20Açık işte ilk 20

EN ÇOK NE ARANIYOR?
İŞKUR'da halen 111 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 26 bin 576 kişiyle beden işçileri çekiyor. 4 bin 732 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 250 kişiyle servis elemanı, 2 bin 217 kişiyle paketleme işçisi, bin 689 kişiyle konfeksiyon işçisi takip ediyor.

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İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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