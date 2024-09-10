111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...

Açık işte ilk 20
EN ÇOK NE ARANIYOR?
İŞKUR'da halen 111 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 26 bin 576 kişiyle beden işçileri çekiyor. 4 bin 732 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 250 kişiyle servis elemanı, 2 bin 217 kişiyle paketleme işçisi, bin 689 kişiyle konfeksiyon işçisi takip ediyor.
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İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
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