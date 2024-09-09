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Yabancıların estetik için yeni durağı Türkiye!

Yabancıların estetik için yeni durağı Türkiye oldu. Yapılacak işlemlerde dudak dolgusu öne çıktı. Ortadoğu, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’dan binlerce kişi dolgu için geldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Yabancıların estetik için yeni durağı Türkiye!

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Estetik turizmi büyümesini sürdürüyor. Çok sayıda yabancı hem tatil hem estetik için Türkiye'yi seçiyor. Bu kapsamda, son yılların en popüler estetik işlemleri arasında yer alan dudak dolgusu talebi gün geçtikçe artıyor. Para dergisinin haberine göre; tahminler Türkiye'deki estetik pazarında dudak dolgusu uygulamalarının yaklaşık yüzde 20 ila 30'luk bir dilimi oluşturduğunu gösterirken, bu işlem için ülkemize gelen yabancıların sayısı artışını sürdürüyor.

TALEP ARTIYOR
Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre; dudak dolgusu işlemi için Türkiye'ye gelenler arasında Ortadoğu ülkeleri başı çekiyor. Avrupa'da ise daha çok gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkeler öne çıkıyor. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden pek çok hasta dudak dolgusu için Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun yanında Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Mısır ve Cezayir gibi ülkelerden gelenler de az değil. Fiyatlar ise kullanılan malzemenin kalitesi ve doktorun uzmanlık düzeyine göre 6 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor.

KADINLAR İLK SIRADA
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üyesi Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Ebru Şen Meriç, dolgu uygulamaları içerisinde en sık tercih edilen işlemin dudak dolgusu olduğunu söyledi. Yabancılarda kadın hastaların bu işlemi talep ettiğini aktaran Meriç, yoğunluğun 18-35 yaş aralığında olduğunu kaydetti. Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı, Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş da yabancı hastaların Türkiye'nin sunduğu yüksek kaliteli hizmetler, uygun maliyetler ve deneyimli hekimler nedeniyle dudak dolgusu için Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, "Yerli hastaların sayısının toplam hasta sayısında daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte yabancı hastaların sayısının da giderek arttığını görüyoruz" dedi.

ANGELINA JOLIE İLHAM OLDU
Dolgu isteyenler, dudağının ünlü oyuncu Angelina Jolie'ninkine benzemesini istiyor.

ÜNLÜ İSİMLERE BENZEMEK İSTİYORLAR
Dr. Yasemin Savaş, en çok talep gören dudak şekillerinin genellikle Kylie Jenner, Angelina Jolie, Scarlet Johansson, Emily Ratajkowski ve Rosie Huntington- Whiteley gibi isimler olduğunu belirtti.

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