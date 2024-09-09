Lüksün yıldızları: Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Ağustos ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.23 artışla 69 bin 288 oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre; en fazla satılan marka 8 bin 626 adetle Renault olurken, onu 6 bin 760 satışla Fiat ve 5 bin 284 ile Volkswagen izledi.

Hyundai 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery 3 bin 643 ile beşinci oldu. Toplam 56 markanın yer aldığı listede 4 marka hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü. Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve Aston Martin satıldı.