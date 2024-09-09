Antalya’nın Köprülü Kanyonu Rus turistlerin akınına uğradı

Antalya'nın ünlü Köprülü Kanyonu rafting tutkunlarının adresi oluyor. Her yıl 1.5 milyon turistin heyecan dolu anlar yaşadığı rafting sporuna, yerli turist ilgisiz kaldı. Liste başını yüzde 60'lık oranla Rus turistler aldı.

Köprülü Kanyon Rafting ve Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Ali Tırnaksız, "Müşterilerimizin yüzde 60'ı Rus. Sonrasında İngilizler ve Ortadoğu coğrafyasından gelenler var. 10-12 bin civarı günde, yılda da 1.5 milyon turist ağırlıyoruz. Yerli turistler sadece hafta sonları yoğun oluyor. Yerli turistin oranı yüzde 10 civarı" diye konuştu. 20 yıldır rafting hizmeti veren işletmeci Mustafa Armağan da geçen yıla göre turist sayısında yüzde 30 artış yaşandığını kaydetti.