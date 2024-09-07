Vergi kaçağına RADAR sistemi

Ekonomideki kayıt dışılığın ve sahte belge kullanımının önüne geçmek, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla yapay zeka imkanları da kullanılarak yeni uygulamalar devreye alınacak. OVP'deki düzenemeye göre kayıt dışılıkla mücadeleye tüm tarafların etkin katılımı sağlanacak. Kayıt dışılığı azaltmaya yönelik denetim faaliyetleri ve tahsilatta etkinliğin artırılması öncelikler arasında yer alıyor. Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak uygulamalar geliştirilecek. Vergi kayıp ve kaçağıyla kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi, mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecek. Yapay zeka imkanlarından yararlanarak vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek. Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden

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