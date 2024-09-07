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Turizmde Ekim farkı geliyor

Bu yıl gelen turist sayısının eylülün ilk haftası itibarıyla 12 milyona ulaştığı Antalya'da, Avrupalıların güz tatili dönemi olması dolayısıyla son yılların en hareketli ekim ayının yaşanması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Turizmde Ekim farkı geliyor

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Bu yıl gelen turist sayısının eylülün ilk haftası itibarıyla 12 milyona ulaştığı Antalya'da, Avrupalıların güz tatili dönemi olması dolayısıyla son yılların en hareketli ekim ayının yaşanması bekleniyor. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, eylülün ilk haftası itibarıyla turist sayısının 12 milyona ulaştığını söyledi. Kavaloğlu, "Almanların güz dönemi tatili, Hollandalıların ve Belçikalıların tatili peş peşe olacak. Dolayısıyla rekor yılı 2019 dahil son yılların en iyi ekim ayını geçireceğiz" dedi.

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