Cem Zeytin borsada ne zaman işlem görecek? CEMZY halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları...

Halka arzın toplam büyüklüğü 1.5 milyar TL olarak belirlendi. 100 milyon TL nominal değerli şirket payları 15,3 TL'den satışa sunuldu ve 437.443 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Bireysel yatırımcılara ortalama 138 lot pay dağıtıldı.