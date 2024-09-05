Orta Vadeli Program bugün açıklanacak! OVP’de 3 temel güncelleme | OVP nedir?

2025-2027 yıllarını kapsayacak Orta Vadeli Program bugün açıklanacak.
2025-2027 yıllarını kapsayacak Orta Vadeli Program bugün açıklanacak.
3 TEMEL GÜNCELLEME MASADA
Yeni OVP hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, üç ayaklı stratejiyle hareket ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Bunu yine güncel OVP'de göreceksiniz. Önümüzdeki Perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız, 5 Eylül Perşembe günü güncel OVP'yi toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu programımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Öngörülebilirliği artırıcı bir şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı toplumumuzla ve ilgili kesimlerle paylaşmış olacağız."
OVP NEDİR?
Orta Vadeli Plan (OVP), Türkiye'de hükümet tarafından hazırlanan ve ülkenin ekonomik hedeflerini ve politikalarını kapsayan üç yıllık bir stratejik planlama belgesidir. OVP, kamu maliyesi, büyüme, enflasyon, işsizlik, cari açık gibi makroekonomik göstergeler için öngörülen hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek ekonomik politikaların çerçevesini çizer.
Her yıl revize edilerek güncellenen OVP, hem kamu hem de özel sektör için önemli bir yol haritası niteliğindedir. Plan, bütçe hazırlıkları ve mali disiplinin sağlanmasında temel bir referans noktası oluşturur. Ayrıca, uluslararası yatırımcılar ve finans çevreleri için Türkiye'nin ekonomik performansını izleme açısından da kritik bir belgedir.
OVP'de yer alan başlıca konular şunlardır:
-Büyüme ve Kalkınma Hedefleri: Ekonomik büyüme oranları, sektörel büyüme hedefleri ve yatırım öncelikleri.
-Enflasyon Hedefleri: Fiyat istikrarını sağlama amacıyla uygulanacak politikalar ve enflasyon hedefleri.
-Kamu Maliyesi: Kamu gelirleri, harcamaları, bütçe açığı ve borçlanma politikaları.
-İstihdam ve İşsizlik: İstihdam politikaları ve işsizlik oranı hedefleri.
-Cari Denge: İthalat-ihracat dengesi ve cari açığın kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler.