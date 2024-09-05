Orta Vadeli Program bugün açıklanacak! OVP’de 3 temel güncelleme | OVP nedir?

2025-2027 yıllarını kapsayacak Orta Vadeli Program bugün açıklanacak.
3 TEMEL GÜNCELLEME MASADA
Yeni OVP hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak" ifadelerini kullandı.