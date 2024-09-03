WorldFood İstanbul kapılarını açıyor

Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkânı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul, 3-6 Eylül'de Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Bugün kapılarını açacak fuar; Almanya, Mısır, Fransa, Hindistan, İrlanda, Hollanda, Lübnan, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Vietnam başta olmak üzere 80 ülkeden 900'ü aşkın yabancı satın almacıyı ağırlayacak. Fuar, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunacak.

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