WorldFood İstanbul kapılarını açıyor

Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkânı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul, 3-6 Eylül'de Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Bugün kapılarını açacak fuar; Almanya, Mısır, Fransa, Hindistan, İrlanda, Hollanda, Lübnan, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Vietnam başta olmak üzere 80 ülkeden 900'ü aşkın yabancı satın almacıyı ağırlayacak. Fuar, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunacak.