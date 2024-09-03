Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş! İşte ekonomistlerden ilk yorum

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ağustosta aylık bazda en az yükseliş, yüzde 1,44 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 54,93 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

Erdem, "Vatandaşlar fiyatlar hala yüksek diyor ama enflasyon bu artıştaki azalmadır. Fiyatlar daha az artıyor. Hükmetin temel önceliği enflasyonla mücadele. 2026'da tek haneli enflasyonu karşılayacağız diye bekliyoruz. Enflasyonu dar ve sabit gelirli daha çok etkiliyor. " dedi.

Verilerin OVP'ye nasıl yansıyacağına ilişkin de konuşan Erdem, " OVP ilk açıklandığın üzerinde iyi çalışılmış ayakları yere basan bir çalışma dedim ben. Perşembe yeni rakamlar açıklanacak. " ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞLE BİRLİKTE REFAH PAYI OLUR MU?

Enflasyondaki düşüşle birlikte refah payı olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Erdem, "İnsanlara tonla para verirseniz ama alım gücü yoksa bunun anlamı yok. Enflasyonun düşürülmesi kalıcı bir refah anlamına gelir. Bu ülke çok sıkıntı çektik. Pandemi, deprem ekonominin üstünde bir yüktü. Ama bu maliyetler artık gidiyor bu yüzden güzel günler yakın diyebilirim" şeklinde konuştu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 2,64 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.