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Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş! İşte ekonomistlerden ilk yorum

Son dakika haberleri... Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında enflasyon verilerini değerlendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 09:26 Güncelleme 03 Eylül 2024, 11:06
Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş! İşte ekonomistlerden ilk yorum

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,47, Yİ-ÜFE yüzde 1,68 artış gösterdi.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024.TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,97 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 23,86, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

Böylece TÜFE, Ağustos 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'den bu yana en düşük oran kayıtlara geçti. TÜFE Ağustos 2023'te yüzde 58,94, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de yüzde 38,33 olarak hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE Yİ-ÜFE
Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 1,10 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14
Şubat 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53 1,20 -0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74
Mart 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16 1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29
Nisan 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18 1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60
Mayıs 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37 1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96
Haziran -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38
Temmuz 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49 3,23 -0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23 1,94
Ağustos 0,40 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09 2,47 0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89 1,68
Eylül 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75 1,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4
Ekim 1,55 1,44 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43 -0,20 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94
Kasım 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28 -1,42 2,00 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81
Aralık 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93 -0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14
Yıllık değişim TÜFE Yİ-ÜFE
Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2
Şubat 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07 3,10 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29
Mart 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50 3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47
Nisan 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80 4,80 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66
Mayıs 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45 6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68
Haziran 7,20 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6 6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09
Temmuz 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83 61,78 5,62 3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50 41,37
Ağustos 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94 51,97 6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41 35,75
Eylül 7,95 7,28 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53 6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44
Ekim 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36 5,74 2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39
Kasım 8,10 7,00 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98 5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25
Aralık 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77 5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22

SANAYİNİN 4 SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 49,43, imalatta yüzde 36,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,66 ve su temininde yüzde 65,87 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 33,56, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,79, enerjide yüzde 18,2 ve sermaye mallarında yüzde 37,98 artış görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,51, imalatta yüzde 1,2, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,1 ve su temininde yüzde 1,07 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise ara malında yüzde 1,25, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,14, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,17, enerjide yüzde 3,04 ve sermaye mallarında yüzde 2,49 artış kayıtlara geçti.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 2,51 49,43
İmalat 1,2 36,18
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 6,1 20,66
Su temini 1,07 65,87

Ağustos enflasyonu açıklandı

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024

YILLIK DEĞİŞİMLER NE YÖNDE?
Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim olarak belirlendi.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2024TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 22'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 3'ünün endeksinde değişim olmadı, 118'inin endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık
TÜFE 2,47 51,97
Gıda ve alkolsüz içecekler -1,1 44,88
Alkollü içecekler ve tütün 4,46 60,94
Giyim ve ayakkabı 0,35 29,38
Konut 8,51 101,49
Ev eşyası 1,1 44,75
Sağlık 1,67 53,49
Ulaştırma 2,95 28,96
Haberleşme 0,62 42,77
Eğlence ve kültür 2,57 47,21
Eğitim 11,34 120,81
Lokanta ve oteller 2,03 67,7
Çeşitli mal ve hizmetler 2,08 47,66

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ağustosta aylık bazda en az yükseliş, yüzde 1,44 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 54,93 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 3,25 54,93
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,88 50,87
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,99 51,56
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 3,42 53,02
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 2,4 51,64
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 1,44 48,22

UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında enflasyon verilerini değerlendirdi.

Erdem, "Vatandaşlar fiyatlar hala yüksek diyor ama enflasyon bu artıştaki azalmadır. Fiyatlar daha az artıyor. Hükmetin temel önceliği enflasyonla mücadele. 2026'da tek haneli enflasyonu karşılayacağız diye bekliyoruz. Enflasyonu dar ve sabit gelirli daha çok etkiliyor. " dedi.

Verilerin OVP'ye nasıl yansıyacağına ilişkin de konuşan Erdem, " OVP ilk açıklandığın üzerinde iyi çalışılmış ayakları yere basan bir çalışma dedim ben. Perşembe yeni rakamlar açıklanacak. " ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞLE BİRLİKTE REFAH PAYI OLUR MU?
Enflasyondaki düşüşle birlikte refah payı olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Erdem, "İnsanlara tonla para verirseniz ama alım gücü yoksa bunun anlamı yok. Enflasyonun düşürülmesi kalıcı bir refah anlamına gelir. Bu ülke çok sıkıntı çektik. Pandemi, deprem ekonominin üstünde bir yüktü. Ama bu maliyetler artık gidiyor bu yüzden güzel günler yakın diyebilirim" şeklinde konuştu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 2,64 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

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