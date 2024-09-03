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Gözler saat 10.00'da! Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanıyor

Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti. Ekonomistlerin beklentisi, enflasyonun yüzde 52,20'ye düşeceği yönünde.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 09:26 Güncelleme 03 Eylül 2024, 09:32
Gözler saat 10.00’da! Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

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