Burs vaadiyle dolandırıcılık! Şikayetler yüzde 279 arttı

Ders zilinin çalmasına sayılı günler kalırken; şikayet platformlarında hareketlilik arttı. Şikayetvar verilerine göre; en büyük artış özel okul ve burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetlerinde yaşandı. 'Burs vaadiyle dolandırıcılık' şikayetlerinde yüzde 279 artış yaşandı. Özel okul şikayetleri de 2023'ün Temmuz ayı ile 2024'ün aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 133 arttı. En çok fiyat politikaları eleştirildi. Özel okullarda en çok çözüm bekleyen konular arasında fahiş fiyat ve iadeler, eğitim kalitesinin beklentileri karşılamaması, ekstra ücret talep edilmesi yer aldı. İşte bazı şikayetler...

İstanbul'da özel bir üniversitede ebelik bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Üniversite geçen seneki okul fiyatına yüzde 100'leri aşan zam uyguladı. Bu fiyatı ödemekte zorlanacağımız için eğitim hayatımızın devam edememe riski bulunuyor.

Kızım bir kolejde okuyor. Erken kayıt yaptık. Okul ve yemek fiyatları zaten çok yüksek. Bir de şimdi kitap parası isteniyor. Geçen sene okul fiyatını peşin ödemiştim. Yeni dönemde KDV artışını yansıttılar.

Yurt başvurusu yapmaya çalışıyorum, okuduğunuz ilçede yurt yok yazısıyla karşılaşıyorum.