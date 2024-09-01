Yüzen fabrika! 5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

Temmuz ayının sonlarında Singapur'dan yola çıkan Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Türkiye'ye olan yolculuğuna devam ediyor. Bu ayın ortalarında Akdeniz'e ulaşması beklenen yüzer platform, ay sonu itibariyle ise Türkiye'de olacak. Yüzen bir sanayi tesisi niteliğindeki deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak kadar doğal gaz üretimi yapılacak.



Platformun uzunluğunun 298,45 metre, genişliğinin ise 56 metre olduğu bildirildi. Maksimum gaz işletme kapasitesi 10,5 milyon metreküp olan platform 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca çalışmaya devam edecek. Türkiye, FPSO ile ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu tip bir platforma sahip 6'ncı ülke olacak. Platforma yönelik isim önerilerinde de "Cumhuriyet", "Gazi" ve Ertuğrul isimleri öne çıktı.

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