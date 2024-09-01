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Kiralar yeniden yükselişe geçti: Ev kiralamak için harcanan para dudak uçuklattı!

Büyük şehirlerde bir türlü düşmeyen kiralara, taşınma maliyetleri de eklendi. Komisyon depozito, nakliye derken bir ev kiralamak için harcanan para dudak uçuklatıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Kiralar yeniden yükselişe geçti: Ev kiralamak için harcanan para dudak uçuklattı!

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Kirada yüzde 25 zam sınırın kalkmasından sonra özellikle büyük şehirlerde kiralar yeniden yükselişe geçti. Eylül ayının gelmesi üniversitelerin açılacak olması konuta olan talebi de artırınca ev sahipleri bu fırsatı kaçırmıyor. İstanbul'da ortalama bir ev için taşınma maliyeti eşyalar hariç neredeyse 200 bin lirayı buluyor. Ödemelerin içinde depozito, peşin kira, emlakçı komisyonu, nakliye ve boya badana gibi giderler bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da ortalama metrekare kira bedeline göre 25 bin lira olan bir ev için yapılan ön harcamalar şunlar:

DEPOZİTO: Yasalara göre ev sahiplerinin kiracılarında en çok 3 kira bedeli kadar depozito isteme hakkı var. Piyasada genel kabul ise 1 ya da 2 kira bedeli kadar. 2 kira bedeli depozito istenmesi halinde 50 bin TL'lik bir ödeme yapılıyor.

EMLAKÇI KOMİSYONU: Emlakçılar kiralama hizmeti karşılığı bir kira bedeli + KDV alıyor. 25 bin TL kira için ödenecek komisyon 30 bin TL oluyor.

NAKLİYE: Taşınma mesafesine, evin büyüklüğüne göre rakamlar değişse de ortalama fiyatlar şöyle; 3+1 bir evi yakın ilçeler arasında ortalama 25 bin TL'ye taşıyorlar. Eğer mesafe uzayacaksa 50 bin TL'ye kadar çıkıyor.

BOYA-TADİLAT: İkinci el eve taşındığınızda boya badana ve ufak tadilatlar için 20-30 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Banyo, mutfak, parke, kapı değişimi gibi derin tadilatlara ihtiyaçlar varsa rakamlar 100-150 bin lirayı buluyor.

PERDE-HALI: Ev değiştirenler farklılık sebebiyle perde hali gibi masraflara da katlanıyor. Buna göre vatandaşın cebinden 10-20 bin lira daha çıkıyor.

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