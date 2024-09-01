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Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı 2024? TÜİK ağustos ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? Eylül ayı kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileri, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları, kira zammından market fiyatlarına kadar geniş bir yelpazede doğrudan etkiye sahip oluyor.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 15:43 Güncelleme 01 Eylül 2024, 15:43
Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı 2024? TÜİK ağustos ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? Eylül ayı kira artış oranı ne kadar?

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Ağustos ayı sona ererken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Zira açıklanacak olan bu veriler, sadece eylül ayı kira zammını değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın alım gücünü ve ekonomik beklentilerini de yakından ilgilendiriyor.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.



Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

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