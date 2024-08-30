AB otomobilde hibrite dönüyor

AB pazarında yeni otomobil satışı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 artarak 852 bin 51'e ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre; birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33.4'ü benzinli, yüzde 32'si hibrit, yüzde 12.6'sı dizel, yüzde 12.1'i elektrikli, yüzde 6.8'i fişli (Plug- In) hibrit ve yüzde 3.1'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi. Bataryalı elektrikli ve şarjlı hibrit otomobil satışları sırasıyla yıllık bazda yüzde 10.8 ve yüzde 14.1 düşerken, hibrit-elektrikli otomobil satışları yüzde 25.7 arttı.

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