Ofis doluluklarında 12 yılın zirvesi

Haziran ayı itibarıyla İstanbul'da genel ofis arzı 7.12 milyon metrekare olarak gerçekleşirken, doluluk oranı yüzde 89.7 ile son 12 yılın en yükseğine çıktı. Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan ve 2024'ün ilk yarısını ele alan "Gayrimenkul Pazarı Görünümü" başlıklı rapora göre; metrekare bazında en yüksek ofis kiraları aylık 42 dolarla İstanbul Levent'te görülürken, onu 35 dolarla İstanbul Anadolu Yakası, 32 dolarla Esentepe-Gayrettepe bölgesi, 30 dolarla Maslak izledi. İzmir ve Ankara'da bu rakam 18 dolar oldu.

DEPO TALEBİ ARTTI

Uluslararası markalar büyüme için Türkiye'yi yeniden radarlarına alırken, perakendede yılın ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren başlıca trendler arasında konsept mağazacılık anlayışı, lüks perakende ve geçici (Popup) mağazacılık öne çıktı. Depo alanı kiralama faaliyetlerinde yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 138 artışla toplam 179 bin 700 metrekarelik kiralama işlemi gerçekleşti.