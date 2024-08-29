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30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2024? 30 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ülkemizi sararken, yatırımcıların aklında tek bir soru var. Her yıl 30 Ağustos'ta kutladığımız ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasını simgeleyen bu önemli günde, Borsa İstanbul'un çalışma saatleri yatırımcılar için merak konusu oluyor. Resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum gibi bankalar kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2024? 30 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:47 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 08:47
30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2024? 30 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul BİST işlem görecek mi?

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Yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Ancak bu önemli gün, hisse senedi piyasalarına da kısa bir ara veriyor.

30 AĞUSTOS BORSA (BİST) AÇIK MI, TATİL Mİ, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor ve birçok kurum ve kuruluş çalışmıyor. Bu sebeple de Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü kapalı ve işlem görmüyor. Borsa İstanbul 2 Eylül Pazartesi günü işleme başlayacak.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.



Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.



Öte yandan, bugün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olacak.

29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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