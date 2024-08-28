Ticaret Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Otoda ‘güvenli ödeme’ dönemi

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi. Kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildiğini belirten Bakanlık, şunları kaydetti: "Satıcı; bu formu düzenlemeden ödeme talep edemeyecek, kaporası alınan taşıtı 45 gün içinde teslim edecek ve teslime 7 gün kalıncaya kadar fiyatın yüzde 10'undan fazla kapora alamayacak. Ayrıca alıcı, sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde siparişini herhangi bir cezai şarta maruz kalmadan iptal edebilecek" denildi.

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