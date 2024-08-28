Öğrencilere ulaşım desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği'nin yeni eğitim yılında da devam edeceğini söyledi. Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirten Göktaş, destekten 2022'den bugüne 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.



Öğrencilerin gidiş-dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için bin 250 lira olurken, şu ana kadar 60.8 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık" dedi. Bakan Göktaş, başvuruların, öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini hatırlattı.

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