Dolandırıcılar yöntem değiştirdi: ’Sayın davalı’ diye başlayan mesajlara kanmayın

Son haftalarda dolandırıcılar tarafından, 'Sayın davalı' ibaresiyle gönderilen SMS mesajları vatandaşı canından bezdirdi. Hakkında dava açıldığını düşünerek panikle bağlantıya tıklayanlar, hesapları üzerinden kredi çekildiğini görünce adliyeye koştu. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, 6 uyarıda bulundu:



"Bu tarz mesajlardaki linklere tıklanmamalı. Tıklanmışsa, istenen kişisel bilgiler verilmemeli. Linke tıklayınca telefona bir uygulama yüklenmiş ise derhal silinmeli. Mesajlarda belirtilen numaralar üzerinden iletişime geçilmemeli. Mesaj ile ilgili aramalar sonlandırılmalı. Bankaya emniyete bilgi verilmeli."

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